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Слова Трампа на митинге истолковали как призыв к уничтожению Лос-Анджелеса

Слова Трампа на митинге истолковали как призыв к уничтожению Лос-Анджелеса

Президент США Дональд Трамп заговорил о возможном уничтожении американских городов в том случае, если бы он не начал войну против Ирана.

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