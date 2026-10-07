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Север Пресс

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Ледостав на Оби в ЯНАО задерживается из-за аномального тепла

Ледостав на Оби в ЯНАО задерживается из-за аномального тепла

Река Обь в ЯНАО не спешит замерзать, несмотря на выпадение первого снега. Причина кроется в аномально теплой погоде в октябре.

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