История 10 русских фразеологизмов, которые мы употребляем в своей речи

Узнайте, какое отношение к устойчивым выражениям имеют моряк Пётр Кошка и калачи. В своей книге «Беречь речь» Олеся Дроздова занимательно и с юмором рассказывает о происхождении русских слов и выражений, которые часто используются при общении.