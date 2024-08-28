История 10 русских фразеологизмов, которые мы употребляем в своей речи

Узнайте, какое отношение к устойчивым выражениям имеют моряк Пётр Кошка и калачи. В своей книге «Беречь речь» Олеся Дроздова занимательно и с юмором рассказывает о происхождении русских слов и выражений, которые часто используются при общении.
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