Нефтяной удар и украинский сценарий: эксперт предупредил Казахстан о выборе Всю неделю перед поездкой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омск для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Нефтяной удар и украинский сценарий: эксперт предупредил Казахстан о выборе Всю неделю перед поездкой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омск для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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