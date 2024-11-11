Ветеран из Тулы отпраздновал 100-ый День рождения

10 ноября ветеран Великой Отечественной войны из Тулы Иван Федосеев отметил 100-летний юбилей. За проявленные мужество и героизм Федосеева наградили орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I и II степени, медалью «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.