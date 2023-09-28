Компания ГАЗ раскрыла сроки начала производства нового автобуса «Ситимакс 9 CNG» с 5-литровым мотором и автоматической КПП

Наряду с легковым транспортом идет активное развитие коммерческого. Относительно недавно общественности был показан новый автобус ГАЗ «Ситимакс 9» 2024, серийная сборка которого будет начата в самое ближайшее время.
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