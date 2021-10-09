Британцы рассказали о подготовке к трудной зиме без отопления

Жителей Великобритании ждет тяжелая зима, сообщают местные агентства. Причины — и в последствиях пандемии, и в кризисе в топливной сфере, в значительной степени спровоцированном «Брекзитом», — выходом Соединенного Королевства из Евросоюза, — и во многих других факторах.