Мировое обозрение

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Британцы рассказали о подготовке к трудной зиме без отопления

Британцы рассказали о подготовке к трудной зиме без отопления

Жителей Великобритании ждет тяжелая зима, сообщают местные агентства. Причины — и в последствиях пандемии, и в кризисе в топливной сфере, в значительной степени спровоцированном «Брекзитом», — выходом Соединенного Королевства из Евросоюза, — и во многих других факторах.

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