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Близящийся отказ Европы от американского газа перевернет мировой рынок СПГ

Близящийся отказ Европы от американского газа перевернет мировой рынок СПГ

Европа продолжает удивлять и принимать законы во вред себе и своим глобальным партнерам. Первым шагом стал отказ от российского газа ценой всей экономики, теперь Брюссель может навредить американскому сланцу и изменить вообще весь мир.

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