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Регионы России

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Путин поручил подписать соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Путин поручил подписать соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.

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