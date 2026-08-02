Опыт – сын ошибок трудных

Да это понятно. Вот поэтому сквозь его словесную эквилибристику я всегда продираюсь как через дебри, а чаще вообще на полпути бросаю)))

Александр Каблучко

У меня один друг есть военный прокурор работали вместе. Он всегда говорил - зачем мне засорять мозги ненужной информацией. У Ищенко любой посыл - как у Э.Канта "вещь в себе"