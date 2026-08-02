Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 916 подписчиков

Опыт – сын ошибок трудных

Опыт – сын ошибок трудных

Ростислав Ищенко  Человек так устроен, что стремится получить абсолютный окончательный ответ на все вопросы.

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Комментарии
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ВераВерная
Да это понятно. Вот поэтому сквозь его словесную эквилибристику я всегда продираюсь как через дебри, а чаще вообще на полпути бросаю)))
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1 м.
Александр Каблучко
У меня один друг есть военный прокурор работали вместе. Он всегда говорил - зачем мне засорять мозги ненужной информацией. У Ищенко любой посыл - как у Э.Канта &quot;вещь в себе&quot;
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1 м.
И
Искандер
Можете экстрактно пояснить смысл/новизну/актуальность этого многословия?
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1 м.