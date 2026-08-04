Эксперт Российской академии наук Константин Блохин заявил, что США направляют военных инструкторов на Тайвань и способствуют созданию напряжённости в регионе, что он назвал попыткой сделать из острова «вторую Украину».
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