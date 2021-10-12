ФСБ допустила причисление "умных" очков Facebook к шпионским устройствам

Разработанные компаниями Facebook и Ray-Ban "умные" очки имеют конструктивные особенности, которые позволяют их расценить как устройства для слежки.
Популярные статьи
- Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа из-за задранных Россией цен
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии