Самые интересные релизы апреля

Пришло время ознакомиться с нашей традиционной подборкой самых интересных игр ближайшего месяца. Среди апрельских новинок не найти AAA-релизов, но есть на что обратить внимание: тут и долгожданная отечественная RPG, и симулятор пули, и квест в стилистике кукольного мультфильма, и сиквел славного бумер-шутера, и реалистичный симулятор средневековой деревни, и парочка аниме-игр — куда уж без них?… […] .