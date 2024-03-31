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Самые интересные релизы апреля

Самые интересные релизы апреля

Пришло время ознакомиться с нашей традиционной подборкой самых интересных игр ближайшего месяца. Среди апрельских новинок не найти AAA-релизов, но есть на что обратить внимание: тут и долгожданная отечественная RPG, и симулятор пули, и квест в стилистике кукольного мультфильма, и сиквел славного бумер-шутера, и реалистичный симулятор средневековой деревни, и парочка аниме-игр — куда уж без них?… […] .

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