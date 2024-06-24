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Орлов о Кузнецове: «Рад видеть его в «Каролине». Он неплохо играл, нужно время адаптироваться. Главное, хорошо отдохнуть и подготовиться к сезону»

Напомним, в марте «Вашингтон» обменял 32-летнего российского нападающего в «Харрикейнз». – Вы говорили, что Евгений Кузнецов после прихода в «Каролину» стал чаще улыбаться.

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