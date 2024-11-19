Обзор Dragon Age: The Veilguard. Подростковый слэшер по мотивам культового тёмного фэнт...

Обзор Dragon Age: The Veilguard. Подростковый слэшер по мотивам культового тёмного фэнтезиПосле девяти лет разработки, нескольких смен концепций, перестановок в команде и переписывания заголовка Dragon Age: The Veilguard всё же вышла! Учитывая неоднозначную реакцию геймеров и разногласия во мнениях относительно новинки, мы самостоятельно погрузились в игру, чтобы объективно оценить продукт без фанатизма и предвзятости.