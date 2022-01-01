В Воронежской области автоинспекторы пришли на помощь водителю и пассажирам сломавшегося рейсового автобуса

На 719-м км автодороги М-4 «Дон», проходящей по территории Вехнемамонского района, наряд дорожно-патрульной службы в составе старшего лейтенанта полиции Ивана Букреева и старшего лейтенанта полиции Сергея Лемешко при обследовании маршрута патрулирования заметили на обочине пассажирский автобус «Сетра» с включёнными аварийными сигналами.
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