В Воронежской области автоинспекторы пришли на помощь водителю и пассажирам сломавшегося рейсового автобуса

На 719-м км автодороги М-4 «Дон», проходящей по территории Вехнемамонского района, наряд дорожно-патрульной службы в составе старшего лейтенанта полиции Ивана Букреева и старшего лейтенанта полиции Сергея Лемешко при обследовании маршрута патрулирования заметили на обочине пассажирский автобус «Сетра» с включёнными аварийными сигналами.