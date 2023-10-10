На Смоленщине прошли оздоровительные рубки лесных насаждений

В 2022 году в Ельнинском районе прошел ветровал В 2022 году в Ельнинском районе Смоленской области прошел ветровал, повредивший 262,2 гектара ленных насаждений (совокупность древесных и недревесных растений, прошедших одинаковую историю развития в однородных лесорастительных условиях – прим.