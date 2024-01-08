В свете последних событий, связанных с приемом в гражданство РФ иностранных наемников, участвующих в войне на Украине, стоит подумать о демографических последствиях этого решения.
Мы такого хотим?
Комментарии
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Геннадий
...да, СТИМУЛ‼️
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1 час.
Г
Геннадий
"...Лишать гражданства?..." - ДА, и ещё раз, ДА‼️ ...ЧЬИ они граждане? ...пусть там и остаются, Мрази, без роду и племени... Родина их не должна прощать!!‼️ ...пусть продолжают бегать от призыва, Шушера...
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1 час.
Сергей Египко
Херню не писал бы афтор. У нас сотнями тысяч натурализуют мигрантов, которые срать на нас хотели. Лучше ими пусть займутся. А сотню тысяч воевавших за Россию как нибудь потянем.
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1 час.
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