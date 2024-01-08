Мы такого хотим?

"...Лишать гражданства?..." - ДА, и ещё раз, ДА‼️ ...ЧЬИ они граждане? ...пусть там и остаются, Мрази, без роду и племени... Родина их не должна прощать!!‼️ ...пусть продолжают бегать от призыва, Шушера...

Сергей Египко

Херню не писал бы афтор. У нас сотнями тысяч натурализуют мигрантов, которые срать на нас хотели. Лучше ими пусть займутся. А сотню тысяч воевавших за Россию как нибудь потянем.