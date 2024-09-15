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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Бааальшая подборка праздников для воскресенья

Бааальшая подборка праздников для воскресенья ✅ Российский день леса ✅ День худеющих ✅ День совпадений снов ✅ День свободных денег ✅ День "Спасибо" ✅ День онлайн-обучения ✅ День фетровой шляпы Итак, идем на лесную прогулку — обязательно в шляпке, в телефоне втыкаем какой-нибудь вебинар, обнимаемся с деревьями и благодарим их за силу и энергию, а свободные деньги — экономим:) Сегодня такое чувство, что мир решил потроллить всех худеющих, запихнув в один день целую кучу вкусных праздников.

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