Бааальшая подборка праздников для воскресенья ✅ Российский день леса ✅ День худеющих ✅ День совпадений снов ✅ День свободных денег ✅ День "Спасибо" ✅ День онлайн-обучения ✅ День фетровой шляпы Итак, идем на лесную прогулку — обязательно в шляпке, в телефоне втыкаем какой-нибудь вебинар, обнимаемся с деревьями и благодарим их за силу и энергию, а свободные деньги — экономим:) Сегодня такое чувство, что мир решил потроллить всех худеющих, запихнув в один день целую кучу вкусных праздников.