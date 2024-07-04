🇦🇲🇦🇿🇺🇸🇪🇺 Что происходит с референдумом о евроинтеграции Армении? Армянские власти в лице премьера Никола Пашиняна, как обычно, навязали армянскому обществу ложные ожидания.
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🇦🇲🇦🇿🇺🇸🇪🇺 Что происходит с референдумом о евроинтеграции Армении? Армянские власти в лице премьера Никола Пашиняна, как обычно, навязали армянскому обществу ложные ожидания.
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