Aptos столкнулся с задержками транзакций в своей сети из-за недетерминированного кода

Blockchain-платформа Aptos известная своей приверженностью обеспечению бесперебойных транзакций, недавно опубликовала подробный отчет с подробным описанием инцидента, который привел к задержкам транзакций в ее сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии