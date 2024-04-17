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«Филадельфия» не вышла в плей-офф в 4-м сезоне подряд. Антирекорд клуба – серия из 5 невыходов в 1990-е

«Флайерс» проиграли «Вашингтону» (1:2) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.  Команда под руководством Джона Тортореллы набрала 87 очков в 81 матче.

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