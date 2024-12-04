Бывшему директору управления капстроительства Смоленской области вынесли приговор

В деле о многомиллионом хищении при возведении пристройки к 33-й школе Смоленска поставлена точка Суд огласил приговор бывшему директору управления капитального строительства Смоленской области Игорю Гришину по резонансному делу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии