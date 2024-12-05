Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Evgenija Palette
    Ребята, подпольщики, скажу одно ( и в России многие так думают) - ЭТОГО СОЛОВЬЕВА, современного "императора НЕРОНА ( ..."Больно, но мы вы...
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Россия вернётся к разговору с Абхазией после СВО? Экономист об отказе от инвестиционного соглашения

Россия вернётся к разговору с Абхазией после СВО? Экономист об отказе от инвестиционного соглашения

Царьград Фото: Ekaterina Anpilogova/Globallookpress Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией об инвестициях.

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