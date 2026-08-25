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РБК СТИЛЬ

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Массажное кресло, фитнес-скамья и телевизор: 5 гаджетов для комфорта дома

Массажное кресло, фитнес-скамья и телевизор: 5 гаджетов для комфорта дома

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Телевизор TCL 65C8L Начнем с главного экрана дома. Диагональ 65 дюймов, панель SQD-Mini LED и пиковая яркость до 5000 нит — с такими характеристиками можно смотреть кино даже в гостиной с панорамными окнами, а не только в затемненной комнате.

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