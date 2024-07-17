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Ученый кемеровского вуза поверил мошенникам и подарил 3 млн рублей

Ученый кемеровского вуза поверил мошенникам и подарил 3 млн рублей

Новую схему телефонного мошенничества раскрыли полицейские.На этот раз «на удочку» телефонных мошенников попался доцент кемеровского вуза.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Тупой доцент.
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18 час.
АГ
Александр Гуреев
Купил диплом, дураков хватает, типа интелегент.
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18 час.
E
Ed
И не жалко идиота, наука не в коня корм
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18 час.

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