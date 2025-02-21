Артиллеристы группировки войск «Запад» продолжает избавлять боевиков ВСУ от западных «подарков». Боевая работа расчетов «Гиацинтов» не дает противнику поднять головы.
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