Двойные стандарты по-европейски: ЕС выпускает мигрантов

В отличие от напряженности между Минском с одной стороны и Варшавой и Брюсселем — с другой, дела в рамках французско-британских «разборок» обстоят ровно противоположным образомГлава МВД Франции Жеральд Дарманен отменил намеченную на 28 ноября в Кале встречу с министром внутренних дел Великобритании Прити Пател, на которой планировалось обсуждение ситуации вокруг нелегальных мигрантов, переправляющихся на территорию Соединенного Королевства через пролив Ла-Манш.