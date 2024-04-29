В Карачаево-Черкессии раскрыли имена погибших полицейских в перестрелке

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике выразило соболезнования родным и близким сотрудников полиции, которые погибли при выполнении служебного долга, когда на них напали пятеро вооруженных преступников.
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