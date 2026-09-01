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МОСИНФОРМ

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Серийный выпуск ультразвуковых сканеров со встроенным ИИ наладили в столице

Серийный выпуск ультразвуковых сканеров со встроенным ИИ наладили в столице

Серийный выпуск ультразвуковых аппаратов со встроенным искусственным интеллектом (ИИ) начался в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва».

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