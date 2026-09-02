Вертолет аварийно сел на трассу на Сахалине

В начале выпуска кадры с Сахалина, где сегодня вертолет совершил аварийную посадку прямо на трассу. На записи видно, что он едва не задел лопастями проезжавшие машины.
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