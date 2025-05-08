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Новости Тамбова

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Соревнования по боксу за кубок главы Рассказовского округа объединили спортсменов со всего региона

Соревнования по боксу за кубок главы Рассказовского округа объединили спортсменов со всего региона

В посёлке Зелёный прошли спортивные состязания по боксу на кубок главы Рассказовского округа. Соревнования состоялись в Зеленовском филиале Дома культуры и объединили спортсменов из различных муниципалитетов Тамбовской области.

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