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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как правильно выбрать 5-летний период работы, чтобы получать более высокую пенсию

Многие знают, что ПФР берет для расчета пенсии справку о заработке за 5-летний период. А вот как не прогадать, выбирая эти самые 5 лет? И когда есть смысл поспорить с ПФР по поводу своей «пятилетки»? В этом стоит разобраться, поскольку на кону — вопрос, какую пенсию вы будете получать в итоге.

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