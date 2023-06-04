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Аналитик Беляев сравнил исходный материал России и Китая для развития экономики

Аналитик Беляев сравнил исходный материал России и Китая для развития экономики

Китай продемонстрировал России по какой экономической дороге следует идти, при этом исходного материала для развития у российской экономики больше, отметил в интервью «Свободной прессе» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

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