Аналитик Беляев сравнил исходный материал России и Китая для развития экономики

Китай продемонстрировал России по какой экономической дороге следует идти, при этом исходного материала для развития у российской экономики больше, отметил в интервью «Свободной прессе» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Китай продемонстрировал России по какой экономической дороге следует идти, при этом исходного материала для развития у российской экономики больше, отметил в интервью «Свободной прессе» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
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