Первый в СССР атомоход К-3 прибыл в Санкт-Петербург

Источник: ТАСС Первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 "Ленинский комсомол", которая ранее отправилась из Мурманской области к месту вечной стоянки в Музее военно-морской славы в Кронштадте, прибыла на "Северную верфь" (Петербург).