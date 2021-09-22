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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Первый в СССР атомоход К-3 прибыл в Санкт-Петербург

Источник: ТАСС Первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 "Ленинский комсомол", которая ранее отправилась из Мурманской области к месту вечной стоянки в Музее военно-морской славы в Кронштадте, прибыла на "Северную верфь" (Петербург).

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