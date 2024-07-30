Telegraph: истребители F-35 не смогут участвовать в боях до 2025 года

Журналист Дэвид Экс в материале для британской газеты The Telegraph предупредил, что истребители пятого поколения F-35 не смогут принимать участие в реальных боях до 2025 года из-за проблем с программным обеспечением.
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