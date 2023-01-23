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Владимир Корнилов: Джонсон срочно подался в Киев на фоне махинаций

Владимир Корнилов: Джонсон срочно подался в Киев на фоне махинаций

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Газета The Times прямо пишет, что Джонсон срочно подался в Киев в связи с новым скандалом вокруг его махинаций — выяснилось, что он получил 800 тысяч фунтов кредита на ремонт своих апартаментов благодаря помощи Ричарда Шарпа, которого спустя несколько дней он рекомендовал на пост главы ВВС (No corruption! No criminality!)В этой связи и картинка.

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