В Калуге сотрудниками полиции раскрыта серия мошеннических действий, совершенных под предлогом аренды автомобилей

Следственным отделом № 2 Следственного управления УМВД России по городу Калуге расследуются уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
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