Депутат Ветров предложил снизить возраст управления личным транспортом до 16 лет

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил снизить минимально допустимый возраст для управления личным транспортом в России с 18 до 16—17 лет.