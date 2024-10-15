Депутат Ветров предложил снизить возраст управления личным транспортом до 16 лет

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил снизить минимально допустимый возраст для управления личным транспортом в России с 18 до 16—17 лет.
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