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Депутат Ветров предложил снизить возраст управления личным транспортом до 16 лет

Депутат Ветров предложил снизить возраст управления личным транспортом до 16 лет

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил снизить минимально допустимый возраст для управления личным транспортом в России с 18 до 16—17 лет.

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