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Мировое обозрение

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Психолог перечислила признаки влияния мошенников на ребёнка

Психолог перечислила признаки влияния мошенников на ребёнка

Резкая перемена в поведении ребенка — от внезапной скрытности до повышенного интереса к родительским документам и деньгам — может быть не возрастным кризисом, а сигналом того, что несовершеннолетний попал под влияние телефонных или интернет-мошенников.

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