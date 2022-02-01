В Казахстане хотят вернуть прежнее название городу Алматы

В Казахстане стартовал сбор подписей под петицией о том, чтобы вернуть южной столице республики прежнее более привычное название «Алма-Ата» на официальном уровне.
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