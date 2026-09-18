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Татар-информ

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Источник: «Рубин» подпишет 24-летнего нападающего Эдди Сальседо по схеме «1+1»

Источник: «Рубин» подпишет 24-летнего нападающего Эдди Сальседо по схеме «1+1»

Фото: mlssoccer.com Казанский «Рубин» близок к подписанию контракта с 24-летним итальянским нападающим Эдди Сальседо.

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