В Крыму сегодня ожидаются порывы ураганного ветра до 40 метров в секунду

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Оперштабе РК. Фото: Гала АмарандоВ связи с прохождением средиземноморского циклона сегодня в республике ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица.