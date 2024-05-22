Все предложения кубанских депутатов одобрены на ЮРПА

На предшествующем ключевому мероприятию заседании Совета ЮРПА была утверждена повестка дня пленарного заседания, на которое были вынесены четыре законодательные инициативы кубанских парламентариев: внесение изменений в федеральное законодательство в части совершенствования государственной политики в области противодействия экстремизму и терроризму на выборах в РФ, обращение к руководителю Роспотребнадзора по поводу регулирования нормативов питания детей в школах, обращение к председателю профильного комитета Госдумы об особенностях осуществления воинского учета индивидуальными предпринимателями, обращение к руководителю Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергею Данкверту с предложением наделить регионы полномочиями по осуществлению госконтроля в отношении семеноводческих спецзон.