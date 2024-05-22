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Все предложения кубанских депутатов одобрены на ЮРПА

Все предложения кубанских депутатов одобрены на ЮРПА

На предшествующем ключевому мероприятию заседании Совета ЮРПА была утверждена повестка дня пленарного заседания, на которое были вынесены четыре законодательные инициативы кубанских парламентариев: внесение изменений в федеральное законодательство в части совершенствования государственной политики в области противодействия экстремизму и терроризму на выборах в РФ, обращение к руководителю Роспотребнадзора по поводу регулирования нормативов питания детей в школах, обращение к председателю профильного комитета Госдумы об особенностях осуществления воинского учета индивидуальными предпринимателями, обращение к руководителю Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергею Данкверту с предложением наделить регионы полномочиями по осуществлению госконтроля в отношении семеноводческих спецзон.

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