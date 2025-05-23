Мошенники используют новые схемы, обманывая россиян с картами

В России появилась новая схема мошенничества: преступники, выдавая себя за сотрудников банков или государственных органов, убеждают граждан передать им банковскую карту для «проверки», сообщили представители ВТБ.
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