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2 гвоздики товарищу Сталину. Анонс

2 гвоздики товарищу Сталину. Анонс

5 марта 2024 года в день памяти состоится традиционное возложение цветов к могиле Иосифа Виссарионовича Сталина у Кремлёвской стены в Москве.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Интересно, сколько уворуют сталинофилы от сборов?
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9 час.
Елена Бреслова
в Казахстане лесозащитные полосы практически полностью высаженные при Сталине, на данный момент полностью вырублены😥
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5 час.
ЕБ
Елена Бреслова
каждый судит по себе!
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42 мин.

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