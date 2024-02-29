5 марта 2024 года в день памяти состоится традиционное возложение цветов к могиле Иосифа Виссарионовича Сталина у Кремлёвской стены в Москве.
2 гвоздики товарищу Сталину. Анонс
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Интересно, сколько уворуют сталинофилы от сборов?
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9 час.
Елена Бреслова
в Казахстане лесозащитные полосы практически полностью высаженные при Сталине, на данный момент полностью вырублены😥
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5 час.
ЕБ
Елена Бреслова
каждый судит по себе!
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42 мин.
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