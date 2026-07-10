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Мозес Райт близок к переходу из «Барселоны» в «Милан»

По данным SDNA, «Барселону» покинет бывший центровой «Жальгириса» Мозес Райт , который ранее взял на себя обязательства перед испанской командой.

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