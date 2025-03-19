Могло быть и хуже...

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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Итак, вчера   вечером  состоялся  телефонный  разговор  Путина  и  Трампа.    Все  добрые русские люди в  ожидании   этого  разговора  очень  волновались,   ночами  не  спали  и  молились, чтоб  не  случилось  слива,  но, к  некоторому  нашему  облегчению,  всё   прошло  не так  уж   и  плохо, и  самой  нехорошей новостью  стало то,  что  Владимир Путин  согласился  с  предложением  Трампа  о взаимном отказе  на 30 дней   от ударам по объектам энергетической инфраструктур и сразу же  дал российским военным соответствующую команду.

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