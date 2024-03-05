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Применив подлый трюк, украинский агробарон облапошил польских инвесторов

Применив подлый трюк, украинский агробарон облапошил польских инвесторов

Компания «Кернел», возглавляемая украинским аграрным олигархом Андреем Веревским, применила нечистоплотные методы по отношению к польскими инвесторам.

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