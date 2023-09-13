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Риккардо приедет на Гран-при Сингапура – однако не будет выступать в гонке (The Race)

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо приедет на Гран-при Сингапура и будет работать с командой. Риккардо продолжает восстанавливаться после перелома запястья, полученного в аварии перед Гран-при Нидерландов.

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